Авиакатастрофа самолета в Иране: родственникам передали тела 150 погибших, фото: Википедия

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Ракурс

Авиакатастрофа самолета Boeing-737 в Иране стала причиной гибели 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Тела 150 погибших уже передали родственникам. Об этом сообщает агентство Fars.

Личности всех погибших были установлены. Речь идет о тех, чьи родственники сдали образцы ДНК. Представители ведомства отметили, что идентифицировали тела 169 погибших из 176, 150 из них уже передали семьям.

В ужасной катастрофе погибли 11 украинцев. В аэропорт «Борисполь», где состоялась церемония чествования памяти погибших, 19 января доставили самолет с телами граждан.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни вблизи Тегерана. Среди погибших — 82 граждане Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по 3 гражданина Великобритании и Германии. Власти страны 11 января подтвердила в авиалайнер попала ракета ПВО.