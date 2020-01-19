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В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ, фото — Офис президента
В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n132282-v-borispole-proschautsya-s-jertvami-aviakatastrofy-samoleta-mau-foto-video.htmlРакурс
В воскресенье, 19 января, в аэропорту «Борисполь» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», который сбила иранская ПВО в небе над Ираном 8 января.
Тела 11 украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбивания рейса PS752, сегодня утром доставили в Украину. В аэропорту с погибшими украинцами прощаются члены семей, сотрудники МАУ. Впоследствии их повезут хоронить в регионы, где они родились.
На борту самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли, 11 из них были украинцами. 11 января Иран признал, что самолет Boeing ошибочно сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
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