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В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ, фото — Офис президента

В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ (ФОТО, ВИДЕО)

19 янв 2020, 13:49
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В воскресенье, 19 января, в аэропорту «Борисполь» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», который сбила иранская ПВО в небе над Ираном 8 января.

Тела 11 украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбивания рейса PS752, сегодня утром доставили в Украину. В аэропорту с погибшими украинцами прощаются члены семей, сотрудники МАУ. Впоследствии их повезут хоронить в регионы, где они родились.

В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ, фото — Офис президента

В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ, фото — Офис президента

На борту самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли, 11 из них были украинцами. 11 января Иран признал, что самолет Boeing ошибочно сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.

В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ, фото — Офис президента

В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ, фото — Офис президента

В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ, фото — Офис президента

В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ, фото — Офис президента

В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ, фото — Офис президента

Источник: Ракурс


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999

В «Борисполе» прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ (ФОТО, ВИДЕО)

Тела 11 украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбивания рейса PS752, сегодня утром доставили в Украину. В аэропорту с погибшими прощаются члены семей, сотрудники МАУ

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