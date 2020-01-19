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Новости шоу-бизнеса: умер избитый до комы основатель «Ляписа Трубецкого», фото — "Российская газета"

Умер избитый до комы основатель «Ляписа Трубецкого»

19 янв 2020, 13:26
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В Минске в возрасте 45 лет скончался бывший гитарист, клавишник и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко.

Об этом написали в соцсетях участники рок-группы, а также продюсер коллектива Евгений Колмыков.

В июне 2019 группа группа Trubetskoy, основанная выходцами из «Ляписа Трубецкого», сообщала, что Владыко избили в Минске. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому.

Руслана жестоко избили и ограбили в Минске 6 июня. В больницу его привезли с черепно-мозговой травмой, его прооперировали. Артист находился на искусственной вентиляции легких.

Группа «Ляпис Трубецкой» была создана в 1989 году и существовала до 2014 года. Коллектив был назван в честь героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой.

Trubetskoy основали в Минске в 2014 году экс-участники предыдущего коллектива. Его лидером был бывший вокалист «Ляписов» Павел Булатников. Дебютный альбом Trubetskoy вышел в 2015 году.

Источник: Ракурс


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