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Новини шоу-бізнесу: помер побитий до коми засновник «Ляпіса Трубецького», фото — "Российская газета"

Помер побитий до коми засновник «Ляпіса Трубецького»

19 січ 2020, 13:26
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У Мінську у віці 45 років помер колишній гітарист, клавішник і один із засновників рок-групи «Ляпіс Трубецькой» Руслан Владико.

Про це написали у соцмережах учасники рок-гурту, а також продюсер колективу Євген Колмиков.

У червні 2019 року група Trubetskoy, заснована вихідцями з «Ляпіса Трубецького», повідомляла, що Владико побили в Мінську. Він отримав серйозну черепно-мозкову травму і впав у кому.

Руслана жорстоко побили і пограбували в Мінську 6 червня. До лікарні його привезли із черепно-мозковою травмою, його прооперували. Артист перебував на штучній вентиляції легень.

Група «Ляпіс Трубецькой» була створена в 1989 році і існувала до 2014 року. Колектив був названий на честь героя роману Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Дванадцять стільців», поета-халтурника Никифора Ляпіса, який друкувався під псевдонімом Трубецькой.

Trubetskoy заснували в Мінську в 2014 році екс-учасники попереднього колективу. Його лідером був колишній вокаліст «Ляпісів» Павло Булатніков. Дебютний альбом Trubetskoy вийшов у 2015 році.

Джерело: Ракурс


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