У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n132282-u-boryspoli-proschautsya-iz-jertvamy-aviakatastrofy-litaka-mau-foto-video.html

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У неділю, 19 січня, в аеропорту «Бориспіль» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», який збила іранська ППО у небі над Іраном 8 січня.

Тіла 11 українців, які трагічно загинули в Тегерані внаслідок збиття рейсу PS752, сьогодні вранці доправили до України. В аеропорту із загиблими українцями прощаються члени родин, співробітники МАУ. Згодом їх повезуть у регіони, де вони народилися.

На борту літака Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули, 11 з них були українцями. 11 січня Іран визнав, що літак Boeing ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його сприйняли за ворожий об'єкт.