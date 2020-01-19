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У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ, фото — Офіс президента

У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ (ФОТО, ВІДЕО)

19 січ 2020, 13:49
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У неділю, 19 січня, в аеропорту «Бориспіль» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», який збила іранська ППО у небі над Іраном 8 січня.

Тіла 11 українців, які трагічно загинули в Тегерані внаслідок збиття рейсу PS752, сьогодні вранці доправили до України. В аеропорту із загиблими українцями прощаються члени родин, співробітники МАУ. Згодом їх повезуть у регіони, де вони народилися.

У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ, фото — Офіс президента

У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ, фото — Офіс президента

На борту літака Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули, 11 з них були українцями. 11 січня Іран визнав, що літак Boeing ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його сприйняли за ворожий об'єкт.

У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ, фото — Офіс президента

У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ, фото — Офіс президента

У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ, фото — Офіс президента

У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ, фото — Офіс президента

У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ, фото — Офіс президента

Джерело: Ракурс


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999

У «Борисполі» прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ (ФОТО, ВІДЕО)

Тіла 11 українців, які трагічно загинули в Тегерані внаслідок збиття рейсу PS752, сьогодні вранці доправили до України. В аеропорту із загиблими українцями прощаються члени родин, співробітники МАУ

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