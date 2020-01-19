Авіакатастрофа літака в Ірані: родичам передали тіла 150 загиблих, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132293-aviakatastrofa-litaka-v-irani-rodycham-peredaly-tila-150-zagyblyh.html

Ракурс

Авіакатастрофа літака Boeing-737 в Ірані стала причиною загибелі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Тіла 150 загиблих вже передали родичам. Про це повідомляє агенція Fars.

Особи усіх загиблих були встановлені. Йдеться про тих, чиї родичі здали зразки ДНК. Представники відомства зазначили, що ідентифікували тіла 169 загиблих зі 176, 150 з них вже передали родинам.

У жахливій катастрофі загинулии 11 українців. В аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих, 19 січня доставили літак із тілами громадян.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні поблизу Тегерану. Серед загиблих — 82 громадяни Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по 3 громадяни Великої Британії та Німеччини. Влада країни 11 січня підтвердила інформацію, що у авіалайнер влучила ракета сил ППО.