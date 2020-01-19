Москва щорічно фінансує ЛНР на 30 млрд рублів — СБУ, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n132292-moskva-schorichno-finansuie-lnr-na-30-mlrd-rubliv-sbu.html

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Росія фінансує бойовиків ЛНР на 30 млрд руб. кожного року.

У незаконному фінансуванні ключову роль відіграють так звані «міністр фінансів» та директор «держбанку». Про це повідомляє прес-центр «Служби безпеки України».

Співробітники правоохоронного відомства задокументували факт прихованого фінансування неурядовими та урядовими структурами Російської Федерації. Представники Москви щорічно відправлять значні кошти для утримання незаконних формувань на території України. Фейкові органи влади на тимчасово окупованій території Донбасу існують виключно за рахунок транзакцій з РФ. Обсяг фінансування бойовиків, які знаходяться на окупованій території Луганської області перевищує 30 млрд руб.

Обвинуваченим оголосили про підозру. До суду найближчим часом планують скерувати обвинувальні акти.

Раніше у Харкові затримали диверсанта ЛНР. У 2014 році він добровільно вирушив на окуповані території та приєднався до терористичної організації.