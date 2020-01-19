SpaceX під час випробувань корабля Crew Dragon підірвали ракету, фото: скріншот

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Аерокосмічна компанія SpaceX провела тестування аварійної системи корабля Crew Dragon.

Під час випробувань фахівці підірвали ракету-носій Falcon 9. Відео трансляції було опубліковано у Twitter.

Dragon запустили разом з ракетою. Після цього організатори старту дали команду включити аварійне відділення. Космічний корабель використав вісім резервних двигунів. Такі дії було зроблено для реалізації безпечного польоту. Вдалось відійти на безпечну відстань від Falcon 9, після чого ракета вибухнула.

Сам Crew Dragon на парашутах спустився у води Атлантичного океану. Пошуковий корабель його транспортував з місця події.

Нагадаємо, у грудні інженери компанії SpaceX запустили в космос нову 550-тонну ракету Falcon 9. Вона вивела на орбіту Міжнародної космічної станції (МКС) безпілотний корабель Dragon. На його борту перебуває 2585 кг вантажу.