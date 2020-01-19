Антифашистська акція в Києві: учасників закидали петардами, поліція затримала 11 осіб, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132290-antyfashystska-akciya-v-kyievi-uchasnykiv-zakydaly-petardamy-policiya-zatrymala-11-osib.html

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Антифашистська акція була організована в Києві.

Учасників закидали петардами. Про це повідомляють у столичній Нацполіції.

На Михайлівській площі співробітники правоохоронних органів затримали 11 осіб. Правоохоронці зазначили, що після закінчення заходу учасники йшли до фунікулеру, але група невідомих кинула в них декілька петард. Громадян, які порушували норми законодавства, доставили до Шевченківського управління поліції.

У поліції встановлюють обставини події. Після проведення відповідних дій оголосять результати розслідування.

Акція була присвячена пам’яті російських адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Вони були вбиті цього дня в 2009 році на території столиці РФ.

У 2011 році в Росії суд засудив двох членів неонацистського угруповання за вбивства Маркелова і Бабурової. Микита Тіхонов отримав довічний термін, а його подруга Євгенія Хасіс за співучасть — 18 років в’язниці.

Маркелов і Бабурова були відомими борцями проти ультра-націоналістичного насильства в Росії. Вони не раз отримували погрози, пов’язані з цією діяльністю.

Раніше СБУ провела обшуки у Володимира Скачко. Український журналіст є автором пропагандистського онлайн-ресурсу «Антифашист».