Антифашистская акция в Киеве: участников забросали петардами, полиция задержала 11 человек, фото: Википедия

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Антифашистская акция была организована в Киеве.

Участников забросали петардами. Об этом сообщают в столичной Нацполиции.

На Михайловской площади сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек. Правоохранители отметили, что после мероприятия участники шли к фуникулеру, но группа неизвестных бросила в них несколько петард. Граждан, которые нарушали нормы законодательства, доставили в Шевченковский управления полиции.

В полиции устанавливают обстоятельства происшествия. После проведения соответствующих действий объявят результаты расследования.

Акция была посвящена памяти российских адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они были убиты в этот день в 2009 году на территории столицы РФ.

В 2011 году в России суд приговорил двух членов неонацистской группировки за убийства Маркелова и Бабуровой. Никита Тихонов получил пожизненный срок, а его подруга Евгения Хасис за соучастие — 18 лет тюрьмы.

Маркелов и Бабурова были известными борцами против ультра-националистического насилия в России. Они не раз получали угрозы, связанные с этой деятельностью.

Ранее СБУ провела обыски у Владимира Скачко. Украинский журналист является автором пропагандистского онлайн-ресурса «Антифашист».