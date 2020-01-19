Конфликт в Ливии: в Берлине обсуждают процесс мирного урегулирования, фото: Deutsche Presse-Agentur

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«Берлинский процесс» поможет урегулировать конфликт в Ливии.

Лидеры стран мира в столице Германии встретились обсудить важный вопрос. Об этом сообщает издание Die Welt.

Известно, что госсекретарь США Майк Помпео и глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поддержали создание механизма контроля за прекращением огня на территории Ливии. Они считают, что следует реализовать определенные шаги для внедрения инициативы. По итогам конференции ожидается подписание совместного документа с 55 пунктов.

Перед началом проведения мероприятия канцлер Ангела Меркель заявила, что главная задача — не допустить на ливийской территории «сирийского сценария». Это также позволит лишить Россию влияния на регион, поскольку на Ближнем Востоке Москва активно вмешивается в дела других стран.

Участники переговоров могут согласиться поддерживать одну из сторон конфликта в Ливии. Это станет одним из крупнейших внешнеполитических достижений ФРГ.

Гражданская война на территории Ливии продолжается с 2011 года. Повстанцам удалось свергнуть режим Муаммара Каддафи, но ни одна из фракций так и не установила контроль над регионами.