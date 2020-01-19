У берегов Греции зафиксировали сильное землетрясение, фото: pixabay

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Ракурс

Мощное землетрясение произошло у берегов Греции магнитудой в пять баллов.

Подземные толчки зафиксированы в 4.52 по киевскому времени. Об этом сообщают представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Определен эпицентр подземных толчков. Он, по словам сейсмологов, располагался в 6 км от населенного пункта Вальсамата. Именно в этой местности было наиболее ощутимые колебания.

Отмечается, что его очаг залегал на глубине 5 км. Специалисты анализируют ситуацию, устанавливают обстоятельства происшествия. Сотрудники экстренных служб проводят соответствующие работы в данном районе. Местные власти данных о возможных жертвах и разрушениях не объявляли.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 5,8 балла произошло возле Пуэрто-Рико. Естественное стихийное бедствие разрушило дома и вызвало оползни. Пострадавшая каменная арка (известная как Пунта Вентана), популярное туристическое скальное образование.