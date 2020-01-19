Украина и Венгрия совместно противодействовать угрозам мировой безопасности, фото: Википедия

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Украина и Венгрия готовы сотрудничать ради стабильности мировой безопасности.

Руководители военных разведок Украины и Венгрии договорились фиксировать угрозы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Стороны договорились расширить взаимодействие по «укреплению региональной коллективной безопасности». Ведомства организуют совместную работу по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства.

Специалисты согласовали первоочередные совместные шаги. Это позволит повысить уровень осведомленности структур безопасности НАТО. Совместная работа поможет привлечь Украину к Программе расширенных возможностей НАТО, а также укрепит способности разведывательного сообщества стран-членов военного-политического блока.

В украинском правительстве заявили, что Киев активно будет сотрудничать с НАТО. Планируется, что Украина получи полноценный доступ к системе закупок Альянса.

Ранее в Украине заявили, что Венгрия хочет создать на территории Украины анклав. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы стремится расшатать ситуацию в Закарпатье.