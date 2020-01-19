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Украина требует от полиции Британии убрать из антитеррористического пособия трезубец, фото: Википедия

Украина требует от полиции Британии убрать из антитеррористического пособия трезубец (ФОТО)

19 янв 2020, 16:10
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Трезубец в антитеррористическом пособии опубликовали британские полицейские.

Киев требует убрать упоминание об украинской символике. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании.

Дипломаты заявили, что трезубец является гербом Украины, одним из ее конституционных символов. Украинская сторона возмущена действиями британских правоохранителей. В заявлении они требуют официальных извинений от Лондона.

Нет приемлемых объяснений, — говорится в сообщении.

Украина требует от полиции Британии убрать из антитеррористического пособия трезубец, фото: The Guardian

Журналисты издания The Guardian ранее опубликовали информацию о том, что в антитеррористическое пособие включили ряд ненасильственных организаций, а также Greenpeace и националистические группировки. В части с татуировкой можно увидеть украинский трезубец, подписанный — «Украинский трезубец (националистический)». В пособии зафиксировали и символику полка «Азов».

Документация создана для медиков и преподавателей в рамках кампании против экстремизма. Это вызвало недовольство представителей экоорганизаций. В полиции заявили, что пособие якобы не определяет все организации как экстремистские, а вышло только для ознакомления.

Ранее Нацбанк ввел в обращение посвященные военным памятные монеты с трезубцем.

Источник: Ракурс


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Украина требует от полиции Британии убрать из антитеррористического пособия трезубец (ФОТО)

Сотрудники британских правоохранительных структур внесли украинский трезубец в антитеррористическое пособие. Посольство Украины в Великобритании возмущено такими действиями

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