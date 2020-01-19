Україна вимагає у поліції Британії прибрати з антитерористичного посібника тризуб, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132286-ukrayina-vymagaie-u-policiyi-brytaniyi-prybraty-z-antyterorystychnogo-posibnyka-tryzub.html

Ракурс

Тризуб у антитерористичному посібнику опублікували британські поліцейські.

Київ вимагає прибрати згадку про українську символіку. Про це йдеться у повідомленні посольства України у Великій Британії.

Дипломати заявили, що тризуб є гербом України, одним з її конституційних символів. Українська сторона обурена діями британських правоохоронців. В заяві вони вимагають офіційних вибачень від Лондона.

Немає прийнятних пояснень, — йдеться у повідомленні.

Журналісти видання The Guardian раніше опублікували інформацію, що до антитерористичного посібника включили низку ненасильницьких організацій, а також Greenpeace і націоналістичні угрупування. У частині з татуюванням можна побачити український тризуб, який підписано: «Український тризуб (націоналістичний)». У посібнику зафіксовано символіку полку «Азов».

Документація створена для медиків та викладачів у межах кампанії проти екстремізму. Це спричинило обурення представників екоорганізацій. У поліції заявили, що посібник нібито не визначає всі організації як екстремістські, а вийшов виключно для ознайомлення.

Раніше Нацбанк ввів в обіг присвячені військовим пам’ятні монети з тризубом.