Погода в Україні: 20 січня збережеться відносно тепла погода без опадів, фото: pixnio

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Погода в Україні 20 січня залишатиметься стабільною.

В понеділок очікуються тумани і температура вища за кліматичну норму. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Значних опадів на території держави синоптики не прогнозують. Уночі та вранці у регіонах місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура вночі — 1−6 градусів, вдень буде від 2 морозу до 3 тепла. В Карпатах до 10 градусів морозу.

У Києві — без опадів, температура повітря вночі 2−4 градусів морозу, вдень близько 0 градусів. Геомагнітна активність на території української столиці не буде високою.

Кияни найвищу температуру 20 січня, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, спостерігали в 1952 році. Тоді було зафіксовано 6,1 градуса вище нуля. Найнижчі показники — 26,5 градуса морозу в 1907 і 2006 роках.

Раніше депутати Європарламенту оголосили надзвичайний стан у сфері клімату в Європі. Фахівці вважають, що погодні умови змінились, світу загрожує небезпека.