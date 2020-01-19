Погода в Украине: 20 января сохранится относительно теплая погода без осадков, фото: pixnio

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Погода в Украине 20 января будет оставаться стабильной.

В понедельник ожидаются туманы и температура выше климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Значительных осадков на территории государства синоптики не прогнозируют. Ночью и утром в регионах местами туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м / с. Температура ночью — 1−6 градусов, днем будет от 2 мороза до 3 тепла. В Карпатах до 10 градусов мороза.

В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью — 2−4 градусов мороза, днем около 0 градусов. Геомагнитная активность на территории украинской столицы не будет высокой.

Киевляне самую высокую температуру 20 января, по данным Центральной геофизической обсерватории, наблюдали в 1952 году. Тогда зафиксировали 6,1 градуса выше нуля. Самые низкие показатели — 26,5 градуса мороза в 1907 и 2006 годах.

Ранее депутаты Европарламента объявили чрезвычайное положение в сфере климата в Европе. Специалисты считают, что погодные условия изменились, миру грозит опасность.