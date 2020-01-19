Дела Майдана: Венедиктова не против адвоката Януковича во главе аудита производств, фото — ТСН

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Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова не видит препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича Александр Бабикову аудит дел Майдана.

Она заявила, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов, сообщает «Голос Америки». Если конкурсная комиссия при условии прохождения Бабиковым специальной проверки согласится на назначение, он возглавит соответствующее направление работы в ГБР.

О вероятном переходе Бабикова на госслужбу сообщила и юридическая компания Aver Lex. Там заверили, что Бабиков специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов в коррупционных делах и в делах, совершенных организованными преступными группами.

Ранее сообщалось, что заместитель нового директора ГБР Бабиков будет заниматься аудитом дел Майдана, которые передают в ГБР из экс-Генпрокуратуры. Семьи погибших героев Майдана передали Венедиктовой доказательства того, что Бабиков активно защищал Януковича, в частности, в производстве об убийстве и насилии над активистами зимой 2014 года.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская считает, что он активно представлял и защищал интересы своего клиента — Виктора Януковича. Она считает, что объективного следствия в случае назначения Бабикова ожидать нельзя.