Ракурсhttps://racurs.ua/
Дела Майдана: Венедиктова не против адвоката Януковича во главе аудита производств, фото — ТСН
Венедиктова не против адвоката Януковича во главе аудита дел Майдана — СМИhttps://racurs.ua/n132284-venediktova-ne-protiv-advokata-yanukovicha-vo-glave-audita-del-maydana-smi.htmlРакурс
Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова не видит препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича Александр Бабикову аудит дел Майдана.
Она заявила, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов, сообщает «Голос Америки». Если конкурсная комиссия при условии прохождения Бабиковым специальной проверки согласится на назначение, он возглавит соответствующее направление работы в ГБР.
О вероятном переходе Бабикова на госслужбу сообщила и юридическая компания Aver Lex. Там заверили, что Бабиков специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов в коррупционных делах и в делах, совершенных организованными преступными группами.
Ранее сообщалось, что заместитель нового директора ГБР Бабиков будет заниматься аудитом дел Майдана, которые передают в ГБР из экс-Генпрокуратуры. Семьи погибших героев Майдана передали Венедиктовой доказательства того, что Бабиков активно защищал Януковича, в частности, в производстве об убийстве и насилии над активистами зимой 2014 года.
Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская считает, что он активно представлял и защищал интересы своего клиента — Виктора Януковича. Она считает, что объективного следствия в случае назначения Бабикова ожидать нельзя.
Назначать адвоката Януковича ответственным за расследование расстрелов на Майдане — это плевок в лицо тем, кто потерял своих родных. Это надругательство над памятью погибших на Майдане, — заявил член общественной организации «Семьи Героев Небесной сотни» Владимир Голоднюк, который потерял на Майдане своего 19-летнего сына.
Загрузка...