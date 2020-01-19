Справи Майдану: Венедіктова не проти адвоката Януковича на чолі аудиту проваджень, фото — ТСН

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Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова не вбачає перешкод у тому, щоб довірити адвокату Януковича Олександру Бабікову аудит справ Майдану.

Вона заявила, що конкурсна комісія не виявила у Бабікова конфлікту інтересів, повідомляє «Голос Америки». Якщо конкурсна комісія за умови проходження Бабіковим спеціальної перевірки погодиться на призначення, він очолить відповідний напрямок роботи в ДБР.

Про ймовірний перехід Бабіков на держслужбу повідомила і юридична компанія Aver Lex. Там запевнили, що Бабіков спеціалізувався на захисті співробітників правоохоронних органів у корупційних справах та у справах, вчинених організованими злочинними групами.

Раніше повідомлялося, що заступник нового директора ДБР Бабіков буде займатися аудитом справ Майдану, які передають в ДБР із екс-Генпрокуратури. Родини загиблих героїв Майдану передали Венедіктовій докази того, що Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у провадженні про вбивство і насильство над активістами взимку 2014 року.

Адвокат родин Небесної Сотні Євгенія Закревська вважає, що він активно представляв і захищав інтереси свого клієнта — Віктора Януковича. Вона вважає, що об'єктивного слідства у випадку призначення Бабікова годі очікувати.