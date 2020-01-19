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Іран знову роздумав віддавати Україні самописці зі збитого «Боїнга», фото — УП

Іран знову роздумав віддавати Україні самописці зі збитого «Боїнга»

19 січ 2020, 14:26
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Влада Ірану вкотре заявила, що поки не віддаватиме самописці (так звані «чорні скриньки») зі збитого «Боїнга» Україні.

Про таке рішення сьогодні розповів керівник комісії з розслідування аварій Іранської організації цивільної авіації Хасан Резайєфар. У коментарі іранському агентству IRNA він сказав, що поки експерти Ірану роблять спроби розшифрувати дані самописців й офіційний Тегеран не ухвалив рішення передавати їх іншим країнам.

Ми можемо передати їх до України чи Франції, але поки не прийнято жодного рішення щодо цього, — заявив Резайєфар.

Учора він підтверджував, що «чорні скриньки» з рейсу PS 752 Тегеран — Київ відправлять до України. Резайєфар стверджував, що Тегеран не має технічної можливості розшифрувати дані «чорних скриньок», оскільки літак, який збила ППО Ірану, був сучасним Boeing 737−800.

14 січня Іран заявляв, що відправить самописці зі збитого літака у Францію. 15 січня Офіс генпрокурора та СБУ звернулися до Ірану із запитом про правову допомогу, у якому обґрунтували необхідність передачі саме в Україну самописців. В Ірані заявляли, що вони сильно пошкоджені і відкрити їх можна тільки в певних лабораторних умовах. 17 січня Офіс генпрокурора ще раз звернувся до іранської сторони із запитом.

Нагадаємо, що у «Борисполі» сьогодні прощаються із жертвами авіакатастрофи літака МАУ. Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані, сьогодні вранці доправили до України. В аеропорту із загиблими прощаються члени родин, співробітники МАУ. Згодом їх повезуть ховати у регіони, де вони народилися.

На борту літака Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули, 11 з них були українцями. 11 січня Іран визнав, що літак Boeing помилково збила іранська ракета, оскільки його сприйняли за ворожий об'єкт.


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