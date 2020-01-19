Иран вновь раздумал отдавать Украине самописцы со сбитого «Боинга», фото - УП

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Власти Ирана в очередной раз заявили, что пока не будут отдавать самописцы (так называемые «черные ящики») со сбитого «Боинга» Украине.

О таком решении сегодня рассказал руководитель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар. В комментарии иранскому агентству IRNA он сказал, что пока эксперты Ирана предпринимают попытки самостоятельно расшифровать данные самописцев и официальный Тегеран не принял решение передавать их другим странам.

Мы можем передать их в Украину или Францию, но пока не принято ни одного решения по этому поводу, — заявил Резайефар.

Вчера он подтверждал, что «черные ящики» с сбитого рейса PS 752 Тегеран — Киев отправят в Украину. Резайефар утверждал, что Тегеран не имеет технической возможности расшифровать данные «черных ящиков», поскольку самолет, который сбила ПВО Ирана, был современным Boeing 737−800.

14 января Иран заявлял, что отправит самописцы со сбитого самолета во Францию. 15 января Офис генпрокурора и СБУ обратились к Ирану с запросом о правовой помощи, в котором обосновали необходимость передачи именно в Украину. В Иране заявляли, что самописцы сильно повреждены и открыть их можно только в определенных лабораторных условиях. 17 января Офис генпрокурора еще раз обратился к иранской стороны с запросом.

Напомним, что в «Борисполе» сегодня прощаются с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ. Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране, сегодня утром доставили в Украину. В аэропорту с погибшими прощаются члены семей, сотрудники МАУ. Впоследствии их повезут хоронить в регионы, где они родились.

На борту самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли, 11 из них были украинцами. 11 января Иран признал, что самолет Boeing ошибочно сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.