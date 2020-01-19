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Україна та Угорщина спільно протидіятимуть загрозам світовій безпеці, фото: Вікіпедія

Україна та Угорщина спільно протидіятимуть загрозам світовій безпеці

19 січ 2020, 16:51
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Україна та Угорщина готові співпрацювати задля стабільності світової безпеки.

Керівники військових розвідок України та Угорщини домовились виявляти загрози. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Сторони вирішили розширити взаємодію зі «зміцнення регіональної колективної безпеки». Відомства організують спільну роботу за кількома напрямами та у різних форматах партнерства.

Фахівці узгодили першочергові спільні кроки. Це дозволить підвищити рівень поінформованості безпекових структур НАТО. Спільна робота допоможе залучити Україну до Програми розширених можливостей НАТО, а також зміцнить спроможності розвідувальної спільноти країн-членів воєнного-політичного блоку.

В українському уряді заявили, що Київ активно долучатиметься до співпраці з НАТО. Планується, що Україна матиме повноцінний доступ до системи закупівель Альянсу.

Раніше в Україні заявили, що Угорщина хоче створити на території України анклав. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нібито прагне розхитати ситуацію на Закарпатті.

Джерело: Ракурс


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