У берегов Пуэрто-Рико произошло мощное землетрясение, фото: Аssociated Press

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Ракурс

Мощное землетрясение произошло у берегов Пуэрто-Рико.

Экспертами зафиксированы разрушения. Об этом сообщает Аssociated Press.

Землетрясение магнитудой 5,8 балла разрушило дома и вызвало оползни. Уничтожено популярное туристическое скальное образование — каменную арку (известная как Пунта Вентана).

О жертвах сообщений нет. Власти города Гуаника заявили, что инфраструктура населенного пункта значительно пострадала. В некоторых зданиях жители не могут находиться, поскольку есть угроза обвала. Почти 30 домов сильно повреждены. В некоторых районах Пуэрто-Рико после землетрясения отключили электроэнергию.

Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Эксперты устанавливают степень повреждения зданий.

Напомним, 5 января мощное землетрясение произошло в Мексике. Эпицентр стихийного бедствия, как заявили сейсмологи, залегал на глубине десять километров.