Взрыв в общежитии в Одессе: 38-летний мужчина бросил гранату, фото: нацполиция

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Взрыв в общежитии в Одессе расследуют полицейские.

Три человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что жители употребляли алкогольные напитки в помещении кухни. К ним напросился еще один сосед. Впоследствии между ними возник конфликт. Мужчина ушел, но вернулся уже с гранатой (предварительно это РГД-5). Злоумышленник бросил ее в помещение, где находились другие мужчины, и закрыл за собой дверь.

В результате взрыва пострадавшие получили множественные осколочные ранения, они были доставлены в медучреждение. Зафиксированы повреждения помещения общежития — выбиты двери, оконные стекла.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают место нахождения подозреваемого. Эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Тернопольщине произошел взрыв в клубе. В результате происшествия травмы получили восемь детей.