Зафиксирована первая потенциально обитаемая планета размером с Землю, фото: pixabay

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Ракурс

Обнаружили первую планету размером с Землю, на которой могут быть условия для жизни.

Объект вращается вокруг звезды. Об этом сообщает NASA.

Планету назвали TOI 700 d. Она вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700.

Американские астрофизики рассказали, что за 11 месяцев наблюдений не выявили вспышек. Это позволяет прогнозировать, что на TOI 700 d есть условия, которые позволяют выживать биологическим организмам.

В системе TOI 700 также есть еще две планеты. Одна из них — каменная. Она вращается за период в 10 дней. Средняя планета, вероятно, газовая, ее период вращения — 16 дней.

Ранее астрономы объявили условие возникновения жизни на других планетах в космосе. Эксперты считают, что инопланетная жизнь может появиться благодаря астероидам средних размеров, которые падают на поверхность.