Зафіксовано першу планету потенційно населену планету розміром із Землю, фото: pixabay

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Ракурс

Виявлено першу планету розміром із Землю, на якій можуть бути умови для життя.

Об'єкт обертається навколо зірки. Про це повідомляє NASA.

Планету назвали TOI 700 d. Вона обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700.

Американські астрофізики розповіли, що за 11 місяців спостережень не виявили спалахів. Це дає змогу прогнозувати, що на TOI 700 d є умови, які допомагають виживати біологічним організмам.

У системі TOI 700 також є ще дві планети. Одна з них — кам’яна. Вона обертається за період у 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, її період обертання — 16 днів.

Раніше астрономи оголосили умову виникнення життя на інших планетах у космосі. Експерти вважають, що інопланетне життя може з’явитися завдяки астероїдам середніх розмірів, які потрапляють на поверхню.