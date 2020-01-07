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Зафіксовано першу планету потенційно населену планету розміром із Землю, фото: pixabay
Зафіксовано першу потенційно населену планету розміром із Землю (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n131704-zafiksovano-pershu-potenciyno-naselenu-planetu-rozmirom-z-zemlu-video.htmlРакурс
Виявлено першу планету розміром із Землю, на якій можуть бути умови для життя.
Об'єкт обертається навколо зірки. Про це повідомляє NASA.
Планету назвали TOI 700 d. Вона обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700.
Американські астрофізики розповіли, що за 11 місяців спостережень не виявили спалахів. Це дає змогу прогнозувати, що на TOI 700 d є умови, які допомагають виживати біологічним організмам.
У системі TOI 700 також є ще дві планети. Одна з них — кам’яна. Вона обертається за період у 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, її період обертання — 16 днів.
Раніше астрономи оголосили умову виникнення життя на інших планетах у космосі. Експерти вважають, що інопланетне життя може з’явитися завдяки астероїдам середніх розмірів, які потрапляють на поверхню.
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