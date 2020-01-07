Дорогою в аеропорт «Бориспіль» зламався новий потяг, фото: «Укрзалізниці»

https://racurs.ua/ua/n131703-dorogou-v-aeroport-boryspil-zlamavsya-novyy-potyag.html

Ракурс

Новий потяг до «Борисполя» зламався дорогою в аеропорт.

Пасажирів, які перебували в ньому, пересадили на інший транспортний засіб. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Відомо, що він зробив вимушену зупинку через технічну несправність. Потяг здійснював рейс за маршрутом «Київ-Пасажирський — Аеропорт Бориспіль». Залізничники намагались докласти максимум зусиль, щоб громадяни не запізнилися на літак.

В компанії запевнили, що проводять переговори з Крюківським вагонобудівним заводом. Планується оперативно переглянути технічний стан транспорту. Представники «Укрзалізниці» готові намір організувати розслідування інциденту та висунути заводу претензії.

Новий залізничний експрес Kyiv Boryspil Express запустили наприкінці грудня. Потяг курсував між станцією «Київ-Пасажирський» і міжнародним аеропортом «Бориспіль». У ньому 170 місць для сидіння, а з урахуванням усіх пасажирів — 470 місць.