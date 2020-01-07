В Індонезії через повені загинули щонайменше 66 людей, фото: needpix

https://racurs.ua/ua/n131702-v-indoneziyi-cherez-poveni-zagynuly-schonaymenshe-66-ludey-foto.html

Ракурс

Повені в Індонезії стали причиною загибелі 66 людей.

Ще дві особи вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє CNN.

У тимчасових притулках перебувають понад 35 тис. людей. Громадяни знаходяться в урядових будівлях, школах та торгових центрах. Майже 150 тис. мешканців переселили із власних помешкань у місті Бекаса.

Наразі рівень води трохи спав. У постраждалих районах працюють рятувальники та спеціалісти екстрених служб. Метеорологи прогнозують нові зливи, які можуть посилити повені.

На сході та півдні Джакарти, столиці країни, рівень води почав зростати з 1 січня. Десяткам тисяч людей довелося покинути свої домівки, їх евакуювали. Влада оголосила про високий рівень небезпеки.

З 2007 року це найбільше затоплення у Індонезії. Тоді за 10 днів від повеней загинули 80 людей.

Нагадаємо, у вересні в Індонезії стався землетрус. Загинули щонайменше 20 людей, близько 2 тис. залишились без даху над головою.