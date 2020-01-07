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В Индонезии из-за наводнения погибли по меньшей мере 66 человек, фото: needpix

В Индонезии из-за наводнения погибли по меньшей мере 66 человек (ФОТО)

7 янв 2020, 16:11
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Наводнения в Индонезии стали причиной гибели 66 человек.

Еще два человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает CNN.

Во временных убежищах расположились более 35 тыс. человек. Граждане находятся в правительственных зданиях, школах и торговых центрах. Почти 150 тыс. жителей переселили из своих домов в городе Бекаса.

Сейчас уровень воды немного спал. В пострадавших районах работают спасатели и специалисты экстренных служб. Метеорологи прогнозируют новые ливни, которые могут усилить наводнения.

На востоке и юге Джакарты, столице страны, уровень воды начал повышаться с 1 января. Десяткам тысяч людей пришлось покинуть свои дома, их эвакуировали. Власть объявила о высоком уровне опасности.

В Индонезии из-за наводнения погибли по меньшей мере 66 человек, фото: CNN

В Индонезии из-за наводнения погибли по меньшей мере 66 человек, фото: CNN

С 2007 года это самое большое наводнение в Индонезии. Тогда за 10 дней погибли 80 человек.

Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение. Погибли по меньшей мере 20 человек, около 2 тыс. жителей остались без жилищ.


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