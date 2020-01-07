Иранский кризис: Пентагон отправил стратегические бомбардировщики на остров в Индийском океане, фото: U.S. Department of Defense

https://racurs.ua/n131701-iranskiy-krizis-pentagon-otpravil-strategicheskie-bombardirovschiki-na-ostrov-v-indiyskom-okeane.html

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Бомбардировщики B-52 ВВС США с авиабазы в Луизиане отправлены на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.

Военные самолеты в случае необходимости могут нанести удар по Ирану. Об этом сообщает Fox News.

Авиасудна способны атаковать объекты на иранской территории, но при этом остаться вне досягаемости ракет противника. Пентагон готовится к возможной конфронтации с Тегераном.

Обострение на Ближнем Востоке произошло после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Он был уничтожен вблизи аэропорта Багдада. По словам американских военных, он мог планировать операцию по ликвидации дипломатов США, которые находились в Ираке. В Пентагоне назвали атаку «оборонительными действиями для защиты американских служащих». Убийство иранского военного спровоцировало напряжение в регионе.

Ранее сообщалось, что после ликвидации иранского генерала США отправят на Ближний Восток еще 3 тыс. солдат. Пентагон заявил о готовности применить военную силу против Тегерана.