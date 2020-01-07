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В Украине 8 января осадки в большинстве регионов не ожидаются, фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 8 января: без осадков в большинстве областей (КАРТА)

7 янв 2020, 14:58
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Погода в Украине 8 января будет облачной с прояснениями. В большинстве регионов осадки не ожидаются, только в части восточных областей возможны незначительные осадки.

Местами на дорогах возможен гололед. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит −7…−3°, днем — 0…+4°.

В Киеве 8 января осадки не ожидаются. Ночью градусники покажут −4…−6°, днем — 0…+2°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Во Львове синоптики также не прогнозируют осадков. Ночью температура воздуха опустится до −5…−7°, днем — поднимется до +1 …+3°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Одессе сутки пройдут без осадков. Температура воздуха ночью составит -4…- 6 °, днем — +1…+3°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре 8 января осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров опустятся до −5…−7°, днем — поднимутся до +1…+3°. Ветер северо-восточный, 5−10 м.

В Харькове в течение суток возможны незначительные осадки. Ночью температура составит −5…−7°, днем — 0…+2°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи осадков не прогнозируют. Ночью — −7…−9°, днем — 0…+2°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Украине на 8 января. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве будет относительно спокойной, ожидать стоит лишь небольших возмущений, в основном во второй половине суток.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, в 2019 году в Киеве в День Святого Николая были установлены три температурные рекорды.

Источник: Ракурс


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