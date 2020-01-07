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Паспорт Украины, фото: UA.News
Украинский паспорт опустился на две строчки в «безвизовом» рейтингеhttps://racurs.ua/n131699-ukrainskiy-pasport-opustilsya-na-dve-strochki-v-bezvizovom-reytinge.htmlРакурс
Украинский паспорт по итогам 2019 года опустился с 41-го на 43-е место в рейтинге паспортов по возможности путешествовать по миру без визы или с получением визы по прибытию, который составляет компания Henley&Partners.
Украина в рейтинге разделяет 43-е место вместе с Никарагуа.
За прошлый год Украина получила безвиз с Бахрейном и Саудовской Аравией, но одновременно потеряла с Бенином и Джибути. Таким образом общее количество безвизовых стран для украинцев не изменилось и составляет 128 государств.
Первое место в этом рейтинге занимает Япония — 191 безвизовое государство. Далее расположились Сингапур (190 стран) и Германия и Южная Корея (по 189 доступных для безвизовых путешествий государств).
Из соседей Украины наивыше в этом рейтинге расположились Словакия и Венгрия — десятое место со 181 безвизовым государством. Польша в этом рейтинге занимает 14-е место (176 государств), Румыния — 17-е (172 страны), Молдова — 49-е (120 государств), Россия — 51-е (118 стран), Беларусь — 68-е (75 стран).
Напомним, потеря Украиной безвиза с Бенином и Джибути была связана с изменением этими государствами визовой политики.
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