Паспорт Украины, фото: UA.News

https://racurs.ua/n131699-ukrainskiy-pasport-opustilsya-na-dve-strochki-v-bezvizovom-reytinge.html

Ракурс

Украинский паспорт по итогам 2019 года опустился с 41-го на 43-е место в рейтинге паспортов по возможности путешествовать по миру без визы или с получением визы по прибытию, который составляет компания Henley&Partners.

Украина в рейтинге разделяет 43-е место вместе с Никарагуа.

За прошлый год Украина получила безвиз с Бахрейном и Саудовской Аравией, но одновременно потеряла с Бенином и Джибути. Таким образом общее количество безвизовых стран для украинцев не изменилось и составляет 128 государств.

Первое место в этом рейтинге занимает Япония — 191 безвизовое государство. Далее расположились Сингапур (190 стран) и Германия и Южная Корея (по 189 доступных для безвизовых путешествий государств).

Из соседей Украины наивыше в этом рейтинге расположились Словакия и Венгрия — десятое место со 181 безвизовым государством. Польша в этом рейтинге занимает 14-е место (176 государств), Румыния — 17-е (172 страны), Молдова — 49-е (120 государств), Россия — 51-е (118 стран), Беларусь — 68-е (75 стран).

Напомним, потеря Украиной безвиза с Бенином и Джибути была связана с изменением этими государствами визовой политики.