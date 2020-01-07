Паспорт України, фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n131699-ukrayinskyy-pasport-opustyvsya-na-dvi-shodynky-u-bezvizovomu-reytyngu.html

Ракурс

Український паспорт за підсумками 2019 року опустився з 41-ї на 43-ю сходинку у рейтингу паспортів за можливістю подорожувати світом без візи або з отриманням візи по прибуттю, котрий складає компанія Henley&Partners.

Україна в цьогорічному рейтингу поділяє 43-ю сходинку разом із Нікарагуа.

За минулий рік Україна отримала безвіз із Бахрейном і Саудівською Аравією, але одночасно втратила з Беніном і Джибуті. Таким чином загальна кількість безвізових країн для українців не змінилася і становить 128 держав.

Перше місце у цьому рейтингу посідає Японія — 191 безвізова держава. Далі розташувалися Сінгапур (190 країн) та Німеччина і Південна Корея (по 189 доступних для безвізових подорожей держав).

Із сусідів України найвище в цьому рейтингу розташувалися Словаччина та Угорщина — десяте місце зі 181 безвізовою державою. Польща у цьому рейтингу посідає 14-у сходинку (176 держав), Румунія — 17-у (172 країни), Молдова — 49-у (120 держав), Росія — 51-у (118 країн), Білорусь — 68-у (75 країн).

Нагадаємо, втрата Україною безвізу з Беніном та Джибуті була пов’язана зі зміною цими державами візової політики.