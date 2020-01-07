В Україні 8 січня опади здебільшого не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n131700-pogoda-v-ukrayini-na-8-sichnya-bez-opadiv-u-bilshosti-oblastey-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 8 січня буде хмарною з проясненнями. В більшості регіонів опади не очікуються, лише в частині східних областей можливі незначні опади.

Місцями на дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме −7… −3°, вдень — 0…+4°.

У Києві 8 січня опади не очікуються. Вночі термометри покажуть −4…−6°, вдень — 0…+2°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Львові синоптики також не прогнозують опадів. Вночі температура повітря опуститься до −5…−7°, вдень — підніметься до +1…+3°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі доба мине без опадів. Температура повітря вночі становитиме −4…−6°, вдень — +1…+3°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі 8 січня опади не очікуються. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −5…−7°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові протягом доби можливі незначні опади. Вночі температура становитиме −5…−7°, вдень — 0…+2°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи опадів не прогнозують. Вночі — −7…−9°, вдень — 0…+2°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві буде відносно спокійним, очікувати варто лише на невеликі збурення, здебільшого в другій половині доби.

Нагадаємо, у 2019 році в Києві у День Святого Миколая були встановлені три температурні рекорди.