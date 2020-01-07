Бомбардувальники B-52 ВПС США з авіабази в Луїзіані відправлено на острів Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Військові літаки у разі необхідності можуть нанести удар по Ірану. Про це повідомляє Fox News.

Авіасудна здатні атакувати об'єкти на іранській території, але при цьому залишитись недосяжними для ракет ворога. Пентагон готується до можливої конфронтації з Тегераном.

Загострення на Близькому Сході відбулось після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані. Його було знищено поблизу аеропорту Багдада. За словами американських військових, він міг планувати операцію зі знешкодження дипломатів США, які перебували в Іраку. В Пентагоні назвали атаку «оборонними діями на захист американських службовців». Вбивство іранського військового спровокувало напруження у регіоні.

Раніше повідомлялось, що після ліквідації іранського генерала США відправлять на Близький Схід ще 3 тис. солдат. Пентагон заявив про готовність застосувати військову силу проти Тегерану.