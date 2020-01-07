По дороге в аэропорт «Борисполь» сломался новый поезд, фото: «Укрзализныця»

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Ракурс

Новый поезд в «Борисполь» сломался по дороге в аэропорт.

Пассажиров, находившихся в нем, пересадили на другое транспортное средство. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Известно, что он сделал вынужденную остановку из-за технической неисправности. Поезд совершал рейс по маршруту «Киев-Пассажирский — Аэропорт Борисполь». Железнодорожники пытались приложить максимум усилий, чтобы граждане не опоздали на самолет.

В компании заверили, что ведут переговоры с Крюковским вагоностроительным заводом. Планируется оперативно пересмотреть техническое состояние транспорта. Представители «Укрзализныци» готовы начать расследование инцидента.

Новый железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express запустили в конце декабря. Поезд курсировал от станции «Киев-Пассажирский» к международному аэропорту «Борисполь». В нем 170 мест для сидения, а с учетом всех пассажиров — 470 мест.