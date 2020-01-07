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Вибух у гуртожитку в Одесі: 38-річний чоловік кинув гранату, фото: нацполіція
Вибух у гуртожитку в Одесі: 38-річний чоловік кинув гранату (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n131705-vybuh-u-gurtojytku-v-odesi-38-richnyy-cholovik-kynuv-granatu-foto.htmlРакурс
Вибух у гуртожитку в Одесі розслідують поліцейські.
Троє людей отримали травми. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Встановлено, що мешканці вживали алкогольні напої в приміщенні кухні. До них напросився ще один сусід. Згодом у компанії виник конфлікт. Чоловік пішов, але повернувся вже з гранатою (попередньо це РГД-5). Зловмисник кинув її у приміщення, де перебували інші чоловіки, та зачинив за собою двері.
Внаслідок вибуху потерпілі отримали численні осколкові поранення, вони були доставлені в медзаклад. Зафіксовано пошкодження приміщення гуртожитку — вибиті двері, віконні скла.
Співробітники правоохоронних органів встановлюють місце знаходження підозрюваного. Експерти з’ясовують усі обставини події.
Раніше на Тернопільщині стався вибух у клубі. Внаслідок події травми отримали восьмеро дітей.
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