Вибух у гуртожитку в Одесі: 38-річний чоловік кинув гранату, фото: нацполіція

https://racurs.ua/ua/n131705-vybuh-u-gurtojytku-v-odesi-38-richnyy-cholovik-kynuv-granatu-foto.html

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Вибух у гуртожитку в Одесі розслідують поліцейські.

Троє людей отримали травми. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Встановлено, що мешканці вживали алкогольні напої в приміщенні кухні. До них напросився ще один сусід. Згодом у компанії виник конфлікт. Чоловік пішов, але повернувся вже з гранатою (попередньо це РГД-5). Зловмисник кинув її у приміщення, де перебували інші чоловіки, та зачинив за собою двері.

Внаслідок вибуху потерпілі отримали численні осколкові поранення, вони були доставлені в медзаклад. Зафіксовано пошкодження приміщення гуртожитку — вибиті двері, віконні скла.

Співробітники правоохоронних органів встановлюють місце знаходження підозрюваного. Експерти з’ясовують усі обставини події.

Раніше на Тернопільщині стався вибух у клубі. Внаслідок події травми отримали восьмеро дітей.