Біля Пуерто-Ріко стався потужний землетрус, фото: Аssociated Press

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Потужний землетрус стався біля берегів Пуерто-Ріко.

Експертами зафіксовані руйнування. Про це повідомляє Аssociated Press.

Землетрус магнітудою 5,8 бала зруйнував будинки і викликав зсуви. Зруйновано популярне туристичне скельне утворення — кам’яну арку (відома як Пунта Вентана).

Про жертви повідомлень немає. Влада міста Гуаніка заявила, що інфраструктура населеного пункту значно постраждала. В деяких будівлях мешканці не можуть перебувати, оскільки є загроза обвалу. Майже 30 будинків сильно пошкоджені, а тому вони можуть зруйнуватися. У деяких районах Пуерто-Рико після землетрусу відключили електроенергію.

Співробітники екстрених служб працюють на місці події. Експерти встановлюють рівень пошкодження будівель.

Нагадаємо, 5 січня потужний землетрус стався у Мексиці. Епіцентр стихійного лиха, як заявили сейсмологи, залягав на глибині десять кілометрів.