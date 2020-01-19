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Біля берегів Греції зафіксували сильний землетрус, фото: pixabay

Біля берегів Греції зафіксували сильний землетрус

19 січ 2020, 17:09
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Потужний землетрус стався біля берегів Греції магнітудою у п’ять балів.

Підземні поштовхи зафіксовано о 4.52 за київським часом. Про це повідомляють представники Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Визначено епіцентр підземних поштовхів. Він, за словами сейсмологів, розташовувався в 6 км від населеного пункту Вальсамата. Саме у цій місцевості були найбільш відчутні коливання.

Фахівці аналізують ситуацію, встановлюють обставини події. Співробітники екстрених служб проводять відповідні роботи у даному районі. Місцева влада інформацію про можливі жертви і руйнування не оголошувала.

Раніше потужний землетрус магнітудою 5,8 бала стався біля Пуерто-Ріко. Природне стихійне лихо зруйнувало будинки і викликало зсуви. Постраждала кам’яна арка (відома як Пунта Вентана), популярне туристичне скельне утворення.

Джерело: Ракурс


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