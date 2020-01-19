Конфлікт в Лівії: у Берліні обговорюють процес мирного врегулювання, фото: Deutsche Presse-Agentur

https://racurs.ua/ua/n132289-konflikt-v-liviyi-u-berlini-obgovoruut-proces-myrnogo-vreguluvannya-u-liviyi.html

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«Берлінський процес» допоможе врегулювати конфлікт у Лівії.

Лідери країн світу у столиці Німеччині зустрілись обговорити важливе питання. Про це повідомляє видання Die Welt.

Відомо, що держсекретар США Майк Помпео і голова міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтримали створення механізму контролю за припиненням вогню на території Лівії. Вони вважають, що варто реалізувати певні кроки для впровадження ініціативи. За підсумками конференції очікується підписання спільного документа з 55 пунктів.

Перед початком проведення заходу канцлер Ангела Меркель заявила, що головне завдання — недопущення на лівійської території «сирійського сценарію». Це також дасть змогу позбавити Росію впливу на регіон, оскільки на Близькому Сході Москва активно втручається у справи інших країн.

Учасники переговорів можуть погодитись не підтримувати одну зі сторін конфлікту в Лівії. Це стане одним з найбільших зовнішньополітичних досягнень ФРН.

Громадянська війна на території Лівії триває з 2011 року. Повстанцям вдалось повалити режим Муаммара Каддафі, але жодна з фракцій так і не встановила контроль над регіонами.