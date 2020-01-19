SpaceX во время испытаний корабля Crew Dragon взорвали ракету, фото: скриншот

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Ракурс

Аэрокосмическая компания SpaceX провела тестирование аварийной системы корабля Crew Dragon.

Во время испытаний специалисты взорвали ракету-носитель Falcon 9. Видео трансляции опубликовано в Twitter.

Dragon запустили вместе с ракетой. После этого организаторы старта дали команду включить аварийное отделение. Космический корабль использовал восемь резервных двигателей. Такие действия были сделаны для реализации безопасного полета. Удалось отойти на безопасное расстояние от Falcon 9, после чего ракета взорвалась.

Сам Crew Dragon на парашютах спустился в воды Атлантического океана. Поисковый корабль его транспортировал с места происшествия.

Напомним, в декабре инженеры компании SpaceX запустили в космос новую 550-тонную ракету Falcon 9. Она вывела на орбиту Международной космической станции (МКС) беспилотный корабль Dragon. На его борту находится 2585 кг груза.