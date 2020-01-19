Москва ежегодно финансирует ЛНР на 30 млрд рублей - СБУ, фото:

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Ракурс

Россия финансирует боевиков ЛНР на 30 млрд руб. ежегодно.

В незаконном финансировании ключевую роль играют так называемые «министр финансов» и директор «госбанка». Об этом сообщает пресс-центр «Службы безопасности Украины».

Сотрудники правоохранительного ведомства задокументировали факт скрытого финансирования неправительственными и правительственными структурами Российской Федерации. Представители Москвы ежегодно отправят значительные средства для содержания незаконных формирований на территории Украины. Фейковые органы власти на временно оккупированной территории Донбасса существуют исключительно за счет транзакций с РФ. Объем финансирования боевиков, которые находятся на оккупированной территории Луганской области превышает 30 млрд руб.

Обвиняемым объявили о подозрении. В суд в ближайшее время планируют направить обвинительные акты.

Ранее в Харькове задержали диверсанта ЛНР. В 2014 году он добровольно отправился на оккупированные территории и присоединился к террористической организации.