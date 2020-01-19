«Чорні скриньки» літака МАУ: секретар РНБО Данілов заявив про маніпуляцію ЗМІ, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132294-chorni-skrynky-litaka-mau-sekretar-rnbo-danilov-zayavyv-pro-manipulyaciu-zmi.html

Ракурс

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), прокоментував ймовірне повернення «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing-737 до Києва.

Він закликав представників преси не маніпулювати навколо перемовин з Іраном. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, українські та іранські фахівці консультуються щодо цього питання. На даному етапі сторони домовляються про реалізацію конкретних кроків.

Перемовини складні й напружені, — йдеться у повідомленні.

Данілов додав, що навколо цієї теми поширення неперевіреної інформації «значно ускладнює переговорний процес». Такі дії здатні вплинути на його ефективність та результативність. Чиновник закликав вітчизняні та іноземні ЗМІ «займати відповідальну та виважену позицію» у висвітленні питання.

Як відомо, 19 січня на території української столиці відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих. Захід організували в аеропорту «Бориспіль». Тіла 11 громадян доставили в Україну.

Нагадаємо, літак Boeing-737 розбився уночі 8 січня. Він зазнав катастрофи 8 січня поблизу Тегерана. В авіалайнер влучила ракета іранських сил ППО.