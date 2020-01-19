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Tesla построит свой первый завод в Европе, фото: Facebook

Tesla построит свой первый завод в Европе

19 янв 2020, 22:47
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Первый завод в Европе готова построить корпорация Tesla.

Корпорация уже купила земельный участок в Германии. Об этом сообщает Reuters.

Создание объекта планируется в муниципалитете Грюнхайде, что к востоку от Берлина. Такой шаг позволит присвоить своей продукции марку «Сделано в Германии».

Стороны согласовали необходимые детали по покупке участка. Его размер — 300 га. Финансовый комитет парламента Бранденбурга одобрил эту сделку 9 января.

Предварительная оценка стоимости участка — 40,91 евро. Специалисты проверяют площадь на наличие бомб времен Второй мировой войны.

Профсоюзы и ряд политиков активно поддерживают соглашение, поскольку реализация строительства создаст до 7 тыс. рабочих мест. Около 250 человек устроили акцию против строительства предприятия. Они считают, что такие действия навредят окружающей среде, а также спровоцируют проблемы с водоснабжением для местных жителей.

Tesla ежегодно может выпускать 150 тыс. электромобилей Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе мощности увеличат до 500 тыс.

Ранее, компания Илона Маска пообещала вознаграждение хакерам за взлом Tesla Model 3. Тому, кто обеспечит доступ к CAN-шины электромобиля, заплатят 100 тыс. долл.

Источник: Ракурс


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