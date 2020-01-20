Зеленский назвал голодомор в Украине геноцидом нации. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n132314-golodomor-dlya-ukrainy-eto-genocid-a-ne-socialnaya-tragediya-zelenskiy.html

Ракурс

Голодомор в Украине 1932−1933 годов — это геноцид украинского народа, а не социальная или экономическая трагедия.

В Киеве убеждены, что в будущем еще больше стран признает, что Голодомор — это огромная трагедия для Украины, которая фактически была уничтожением украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel.

Многие люди были уничтожены. У них отобрали много — их дома, землю, скот, все у них забрали. И если они не предоставляли свои активы, то были убиты. Они были расстреляны. Миллионы людей погибли. Многие страны признали, что Голодомор — это геноцид. И я знаю, что Израиль понимает это и понимает, что Украина признала холокост геноцидом. Для Украины это не социальная или экономическая трагедия. Это геноцид. Миллионы украинцев были уничтожены, — рассказал Зеленский.

Президент добавил, что ранее СМИ многих стран мира не информировали о Голодоморе в Украине, поскольку власти СССР пыталась скрыть всю информацию. Глава государства уверен, что в будущем еще больше стран узнают правду об истории Украины.

По словам Зеленского, за период СССР происходило много хороших вещей, но были и ужасные трагедии, как Голодомор.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Украине нет антисемитизма. В Киеве охрана синагог не такая строгая, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не грозит.