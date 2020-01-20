Справа Микитася: скандального забудовника та екс-нардепа зняли з авіарейсу, фото — "24 канал""

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Підозрюваного у заволодінні коштами Національної гвардії екс-нардепа Максима Микитася уранці 20 січня зняли з рейсу співробітники Державної прикордонної служби.

Це сталося під час спроби вильоту Микитася з України до Лондона. Про інцидент із нардепом восьмого скликання і екс-президентом корпорації «Укрбуд» повідомив в Телеграм-каналі колишній народний депутат Сергій Лещенко.

Крім того, в мережі опублікували фото, на яких показано, як Микитася виводять з літака прикордонники.

Джерела УП стверджують, що дозвіл Микитасю на виліт з України дав заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, але згодом скасував його. За словами джерела, Микитась скаржився на здоров’я і просив дати дозвіл на виліт на лікування.

Будівельна держкорпорація «Укрбуд», яку раніше очолював Микитась, неодноразово фігурувала в численних скандалах. Він керував «Укрбудом» з червня 2010 року. У 2016 році Микитась переміг на виборах до Ради в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові. У колишньому скликанні парламенту він працював в об'єднанні самовисуванців «Воля народу». У 2019 році балотувався до Верховної Ради і програв кандидату від «Слуги народу» Антону Полякову.

Наприкінці вересня 2019 року Микитасю повідомило про підозру ДБР (хуліганство під час передвиборчої кампанії). Крім того, НАБУ звинувачує його у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 млн грн. Микитась, за версією Антикорупційного бюро, співпрацював із екс-командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим й організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

Тоді суд призначив Микитасю заставу у розмірі 5,5 млн грн і зобов’язав здати закордонний паспорт. Наприкінці жовтня ВАКС підвищив суму застави до 80 млн грн і через два дні цю суму внесли.