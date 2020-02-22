Загибель екс-керівника «Інтеру»: товариш Старицького спростовує версію про самогубство

Загибель екс-керівник «Інтеру»: товариш Старицького спростовує версію про самогубство, фото — НВ

https://racurs.ua/ua/n134121-zagybel-eks-kerivnyk-interu-tovarysh-staryckogo-sprostovuie-versiu-pro-samogubstvo.html

Ракурс

Трагічна загибель колишнього голови правління телеканалу «Інтер» Сергія Старицького в будинку екс-міністра зовнішніх справ України Леоніда Кожари викликала чималий резонанс.

Товариш Старицького Володимир Костерин вважає, що його застрелили. Про це він написав у Фейсбук.

Старицький загинув учора пізно ввечері в селі Чайки на Київщині. Поліція кваліфікує смерть як самогубство. Чоловік гостював у маєтку Кожари. 56-річний киянин начебто наклав на себе руки, коли господарі будинку були в інших кімнатах. На місці події знайшли пістолет Jericho 941 PSL, набої та стріляну гільзу.

Підприємець Костерін написав, що експерти начебто розповіли, що в Костеріна стріляли з відстані 3−5 м.

Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство… Знав Сергія десятки років, його цілеспрямованість, характер і активність завжди позитивно заряджали оточуючих. У нього було багато планів з розвитку бізнесу і нових проектів, — написав Костерін.

Старицький працював у Держтелерадіокомпанії України і очолював відділ міжнародних та комерційних відносин. Очолив «Інтер» у 2006 році і займав її приблизно рік. Крім того, він був гендиректором агентства Atlantic Group, співзасновником якого став у 1992 році.

У червні 2019 року в Києві від вогнепального поранення в голову помер нардеп від «Народного фронту» Дмитро Тимчук. У поліції вважали, що депутат застрелився під час чищення нагородної зброї.