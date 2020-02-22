Журналістів, які проникли в санаторій у Нових Санжарах, залишать там до кінця обсервації, скріншот відео

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Журналістів телеканалу ZIK, які два дні ведуть прямі включення із оточеного поліцією санаторію «Нові Санжари», випустять з нього через два тижні. Знімальна група буде змушена добути у зоні обсервації увесь двотижневий термін.

Про це на брифінгу заявив сьогодні заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль. У нього та у заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка запитали, що роблять в зоні обсервації журналісти.

Обидва чиновники не могли відповісти на це запитання і не знали, що знімальна група пробралася на закриту для сторонніх територію і проводить звідти включення.

У такому випадку ми змушені затримати журналістів в санаторії на 14 днів, — повідомив Коваль.

Геращенко, який до цього на брифінгу запевняв, що санаторій ретельно охороняється, пообіцяв розібратися як журналісти, за його словами незаконним шляхом, пробралися в обсервацію.

Знімальна група робила включення на каналі, розповівши, що в зоні обсервації перебувають 108 осіб. Журналісти також записали в «Нових Санжарах» інтерв’ю із очільником МОЗ Зоряною Скалецькою, яка, нагадаємо, дві дні тому ухвалила рішення перебувати 14 днів на обсервації разом із евакуйованими українцями.