Скалецька може працювати дистанційно: Гончарук пояснив рішення міністра, скріншот відео

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Присутність міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької в санатарії у Нових Санжарах не вплине на роботу МОЗ. Про це запевнив сьогодні в Раді прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Скалецька може працювати дистанційно, це дозволяють сучасні засоби комунікації, — запевнив Гончарук нардепів, які цікавилися в нього, чи залишатиметься МОЗ керованим у зв’язку із відсутністю міністра в Києві.

Він розповів, що в Полтаві нині перебуває заступник міністра, який відповідає за санітарно-епідеміологічну безпеку, а в Києві «ефективно працює Національна служба здоров’я.

Гончарук ще раз запевнив, що однією з причин вчорашніх безладів у Нових Санжарах на Полтавщині були «інформаційні атаки» з метою зробити з України «фейл-стейт», тобто показати некерованість країною.

Прем'єр-міністр підтвердив, що влада умисно не розголошувала місце карантину для евакуйованих з Китаю з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що очільниця Міністерства охорони здоров’я України вирішила на два тижні приєднатися до евакуйованих з Китаю українців, котрі перебувають на карантині в селищі Нові Санжари Полтавської області. Учора поліція затримала там 24 осіб.