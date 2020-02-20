Зоряна Скалецька, фото: соціальні мережі

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Зоряна Скалецька, очільниця Міністерства охорони здоров’я України, вирішила на два тижні приєднатися до евакуйованих з Китаю українців, котрі перебувають на карантині в селищі Нові Санжари Полтавської області.

В такий спосіб вона намагається заспокоїти людей, які проживають у цьому селищі, та решту країни. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Сподіваюсь, що моя персональна поведінка сприятиме втихомиренню ситуації та примиренню», — зазначила Скалецька.

Сьогодні в Нових Санжарах відбулися масові акції протесту. Місцеві жителі намагалися перешкодити розміщенню на території селища евакуйованих з Китаю людей.

Відбулися сутички з поліцією, у зв’язку з якими відкриті два кримінальні провадження.